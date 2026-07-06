Сменились председатели нескольких районных организаций ПЕА

6 июля состоялось очередное заседание Правления Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщили Day.Az в партии "Ени Азербайджан", на заседании был рассмотрен вопрос об освобождении от занимаемых должностей председателя Садаракской районной организации ПЕА Арифа Микаил оглу Гасымова, председателя Шахбузской районной организации Ризвана Тамо оглу Мамедова, председателя Шамкирской районной организации Фахреддина Вели оглу Велиева, председателя Хачмазской районной организации Мухаммеда Муслим оглу Балагадашева и председателя Гусарской районной организации Давида Нуреддин оглу Ибрагимхалилова в связи с достижением ими пенсионного возраста. Были приняты соответствующие решения.

Заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата ПЕА Тахир Будагов, подчеркнув, что эти лица, имеющие значительные заслуги в организации и развитии партии, всегда были верны идеям Гейдара Алиева, выразил уверенность, что они и впредь не пожалеют своих знаний, навыков и усилий для привития молодому поколению богатого государственного наследия Общенационального лидера, пропаганды политики Президента Ильхама Алиева, а также своим опытом будут оказывать тесную поддержку работе районных организаций. Он вручил им памятные подарки.

Затем был рассмотрен вопрос о назначении Ильгара Сулейман оглу Ильясова председателем Гарадагской районной организации партии, Вюсали Абазар гызы Алиевой - Садаракской, Ниджата Заур оглу Алекберова - Шахбузской, Замира Садеддин оглу Гювендиева - Шамкирской, Эмиля Наджаф оглу Тагиева - Хачмазской и Кямрана Миран оглу Амирова - Гусарской районной организации.

Заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов, члены Правления Хикмет Мамедов и Азер Бадамoв заявили в своих выступлениях, что выдвинутые кандидаты достойны этих должностей, и пожелали им успехов в деятельности.

После обсуждений были приняты соответствующие решения.

Новоназначенные лица выразили глубокую благодарность председателю партии, главе государства Ильхаму Алиеву за оказанное доверие и заявили, что будут стремиться к достойному выполнению возложенных на них обязанностей.

Затем были проведены обсуждения по текущим вопросам и приняты соответствующие решения.