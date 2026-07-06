https://news.day.az/sport/1846349.html "Сабах" готовится к старту в Лиге чемпионов - ФОТО Футбольный клуб "Сабах" продолжает подготовку к своему первому матчу в квалификации Лиги чемпионов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, уже 7 июля команда Валдаса Дамбраускаса сыграет с чемпионом Уэльса "Нью-Сейнтсом" в первом матче стартового квалификационного раунда самого престижного клубного турнира Европы.
"Сабах" готовится к старту в Лиге чемпионов - ФОТО
Футбольный клуб "Сабах" продолжает подготовку к своему первому матчу в квалификации Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, уже 7 июля команда Валдаса Дамбраускаса сыграет с чемпионом Уэльса "Нью-Сейнтсом" в первом матче стартового квалификационного раунда самого престижного клубного турнира Европы.
В преддверии встречи бакинский клуб провел очередную тренировку.
Напомним, матч "Сабах" - "Нью-Сейнтс" состоится 7 июля на Bank Respublika Arena и начнется в 20:00. Ответная игра пройдет 14 июля в Уэльсе.
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