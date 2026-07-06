На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первичная информация о том, что в море на неконтролируемой территории в поселке Мардакян Хазарского района столицы, в 2 км от ближайшего спасательного поста на водах, тонут 4 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с информацией к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Благодаря проведенной оперативной спасательной операции были спасены граждане - Мамедов Расим Гахраман оглу, 1975 года рождения, и Мамедзаде Айтен Расим гызы, 2016 года рождения.

В результате поисков водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело Мамедова Рауля Расим оглу, 2005 года рождения, которое было передано по назначению.

В настоящее время продолжаются поиски другого человека, предположительно утонувшего в воде, - Мамедзаде Зейнаб Расим гызы, 2007 года рождения.