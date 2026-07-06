Самолет Qatar Airways совершил посадку в Баку в качестве запасного аэродрома

Воздушное судно авиакомпании Qatar Airways, выполнявшее рейс QTR253 по маршруту Доха - Тбилиси, совершило посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в качестве запасного аэродрома.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Данное решение было принято командиром воздушного судна в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, наблюдавшимися в аэропорту назначения - Тбилиси.

Воздушное судно типа Airbus A320 успешно совершило посадку в 20:23 по местному времени. Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил обслуживание воздушного судна в соответствии с действующими процедурами. После улучшения метеорологических условий рейс продолжит выполнение полета в аэропорт назначения.