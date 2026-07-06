Масштабное наводнение затопило 9-миллионный город в Китае

Проливные июльские дожди вызвали масштабное наводнение в китайском городе Наньнин с населением около 9 миллионов человек.

Как передает Day.Az, на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как потоки воды заполнили дороги.