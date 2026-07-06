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Масштабное наводнение затопило 9-миллионный город в Китае - ВИДЕО

Проливные июльские дожди вызвали масштабное наводнение в китайском городе Наньнин с населением около 9 миллионов человек. Как передает Day.Az, на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как потоки воды заполнили дороги.