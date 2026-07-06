https://news.day.az/unusual/1846275.html

Как выглядел бы ядерный взрыв из космоса? - ВИДЕО

В сети появилось видео, демонстрирующее, как гипотетически может выглядеть ядерный взрыв с орбиты Земли. Как передает Day.Az, на кадрах показана визуализация, позволяющая представить масштаб ударной волны, вспышки и облака, если наблюдать за подобным событием из космического пространства.