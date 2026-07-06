Как выглядел бы ядерный взрыв из космоса?

В сети появилось видео, демонстрирующее, как гипотетически может выглядеть ядерный взрыв с орбиты Земли.

Как передает Day.Az, на кадрах показана визуализация, позволяющая представить масштаб ударной волны, вспышки и облака, если наблюдать за подобным событием из космического пространства.