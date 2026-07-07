Автомобиль разорвало на две части в Баку

На автодороге Бёюкшор - Пиршаги произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakues.az, в результате аварии автомобиль разорвало на две части.

Одна из частей машины отлетела примерно на 100 метров от места происшествия.

По имеющейся информации, после столкновения автомобиль загорелся. Кроме того, от силы удара был вырван один из придорожных столбов.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, пожарные и представители других соответствующих служб.

Причины аварии пока неизвестны. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, в результате ДТП никто не пострадал.