https://news.day.az/azerinews/1846377.html Seyfəddin Rəhimov vəfat etdi Uzun illər Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsində çalışan Seyfəddin Rəhimov dünyasını dəyişib. Day.Az "Unikal"a istinadla xəbər verir ki, sabiq məmur 77 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Seyfəddin Rəhimovun Sumqayıtın ictimai-siyasi həyatında mühüm rolu olub.
Seyfəddin Rəhimov vəfat etdi
Uzun illər Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsində çalışan Seyfəddin Rəhimov dünyasını dəyişib.
Day.Az "Unikal"a istinadla xəbər verir ki, sabiq məmur 77 yaşında vəfat edib.
Qeyd edək ki, Seyfəddin Rəhimovun Sumqayıtın ictimai-siyasi həyatında mühüm rolu olub.
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