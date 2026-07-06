Названы 10 самых надежных семейных кроссоверов

Topspeed назвал 10 самых надежных семейных кроссоверов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, эти модели предлагают простор для пассажиров и багажа, удобный доступ, интуитивно понятные технологии и, что самое важное, надежность изо дня в день. Оценка базируется на опросах реальных владельцев (количество дефектов, неисправностей, поломок на 100 автомобилей). Чем меньше проблем у владельцев, тем выше балл.

Лидером рейтинга с 85 баллами из 100 стал Chevrolet Blazer, у которого нет отзывных кампаний, а среднегодовые затраты на обслуживание составляют всего $431.

Второе место с тем же количеством баллов занял Kia Telluride, который перерос типичные "детские болезни", хотя за ним числятся три отзыва. Замыкает тройку Hyundai Palisade с 84 баллами.

В первую пятерку также вошли Nissan Pathfinder (84 балла), чья надежность выросла после перехода с вариатора на классический автомат в 2022 году, и Chevrolet Traverse (83 балла) после редизайна 2024 года.

Шестое место занял Dodge Durango (83 балла), однако его обслуживание за 10 лет оказалось самым дорогим в рейтинге - $11,4 тыс. Далее расположились Toyota Grand Highlander (82 балла, две отзывные кампании), Honda Passport (82 балла) с самой низкой стоимостью ежегодного обслуживания ($371), проверенный временем Toyota Highlander (82 балла). Замыкает десятку Subaru Outback (81 балл).