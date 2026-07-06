Азербайджан и Зимбабве обсудили межпарламентское сотрудничество

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Джейкобом Мудендой, находящимся в нашей стране с официальным визитом.

Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечалось, что вначале председатель парламента Зимбабве ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса.

Затем состоялась встреча один на один председателя Милли Меджлиса С. Гафаровой и председателя Национальной ассамблеи Зимбабве Дж. Муденды.

После встречи гости посетили Музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе.

Дж. Муденда подписал Памятную книгу.

На встрече отмечалось, что политические отношения между Азербайджаном и Зимбабве находятся на хорошем уровне и существуют благоприятные возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Было напомнено, что Президент Зимбабве совершил государственный визит в нашу страну и во время визита между главами государств состоялись плодотворные обсуждения.

С. Гафарова, говоря в ходе беседы об эффективном сотрудничестве между нашими странами в рамках ООН, Движения неприсоединения (ДН) и других международных платформ, отметила, что особое внимание в срок председательства Азербайджана в ДН уделялось укреплению как двусторонних, так и многосторонних связей со странами-членами, а также защите общих интересов на международном уровне. Эта политика успешно продолжается и сегодня.

В ходе беседы была выражена удовлетворенность развитием отношений между законодательными органами. С. Гафарова с удовлетворением вспомнила участие председателя Парламента Зимбабве в Парламентском заседании, организованном в нашей стране совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29, а также переговоры, проведенные во время визита. Она подчеркнула важность встреч, состоявшихся в рамках 11-го Саммита председателей парламентов G20 (P20), прошедшего в прошлом году в Южной Африке, и 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проведенной в апреле этого года в Стамбуле. Отмечалось, что такие контакты вносят важный вклад в дальнейшее углубление связей между нашими парламентами.

Подчеркивалась значительная роль межпарламентского сотрудничества в развитии двусторонних и многосторонних отношений. Обращалось внимание на важность активизации контактов между рабочими группами по межпарламентским связям, действующим в законодательных органах, а также дальнейшего углубления сотрудничества между парламентскими комитетами.

На встрече отмечалось, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Зимбабве также и в рамках международных парламентских организаций. Подчеркивалось, что поддерживаются регулярные контакты в рамках Межпарламентского союза и Парламентской сети Движения неприсоединения, и что имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения связей на этих платформах.

В свою очередь, Дж. Муденда выразил удовлетворение своим официальным визитом в Азербайджан и пребыванием в Милли Меджлисе, и поделился положительными впечатлениями о стремительно развивающимся в последние годы Баку.

Гость напомнил, что в рамках визита посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы. По его словам, для него было честью посетить мемориал, посвященный памяти людей, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Он сказал, что Зимбабве придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, политические связи между нашими странами находятся на высоком уровне, продвижение принципов мультилатерализма, разделяемых обеими странами, и укрепление сотрудничества на основе международного права имеют большое значение для усиления глобального мира и стабильности. Дж. Муденда также поделился своими мыслями о значении экономических связей.

На встрече был также проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.