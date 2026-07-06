Через Азербайджан в Армению будет отправлен пропановый газ

Из России в Армению через Азербайджан транзитом будет отправлен пропановый газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 30 вагонов российского пропанового газа будут сегодня отправлены со станции Баладжары.

Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречки и 414 тонн антрацита.

Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.