https://news.day.az/economy/1846246.html Через Азербайджан в Армению будет отправлен пропановый газ Из России в Армению через Азербайджан транзитом будет отправлен пропановый газ. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 30 вагонов российского пропанового газа будут сегодня отправлены со станции Баладжары.
Через Азербайджан в Армению будет отправлен пропановый газ
Из России в Армению через Азербайджан транзитом будет отправлен пропановый газ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 30 вагонов российского пропанового газа будут сегодня отправлены со станции Баладжары.
Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречки и 414 тонн антрацита.
Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре