https://news.day.az/world/1846256.html Пезешкиан и Галибаф почтят память Хаменеи в Ираке Президент Ирана Масуд Пезешкиан и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф посетят Ирак. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr, иранские руководители примут участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером страны аятоллой Сейидом Али Хаменеи.
Пезешкиан и Галибаф почтят память Хаменеи в Ираке
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф посетят Ирак.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr, иранские руководители примут участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером страны аятоллой Сейидом Али Хаменеи.
Ранее церемония прощания состоялась в Тегеране. 7 июля мероприятия продолжатся в городе Кум, а 8 июля - в иракских городах Наджаф и Кербела.
Похороны аятоллы Сейида Али Хаменеи запланированы на 9 июля в городе Мешхед, где он будет погребен в мавзолее Имама Резы.
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