Пезешкиан и Галибаф почтят память Хаменеи в Ираке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф посетят Ирак.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr, иранские руководители примут участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером страны аятоллой Сейидом Али Хаменеи.

Ранее церемония прощания состоялась в Тегеране. 7 июля мероприятия продолжатся в городе Кум, а 8 июля - в иракских городах Наджаф и Кербела.

Похороны аятоллы Сейида Али Хаменеи запланированы на 9 июля в городе Мешхед, где он будет погребен в мавзолее Имама Резы.