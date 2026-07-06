Португалия и Испания начали матч 1/8 финала ЧМ-2026
На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал один из самых ожидаемых матчей 1/8 финала, в котором встречаются сборные Португалии и Испании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра проходит на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Арлингтоне (штат Техас, США). Главным арбитром встречи назначен английский судья Энтони Тейлор.
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья, Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Педру Нету.
Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Алекс Баэна, Родри, Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.
На пути к 1/8 финала сборная Португалии обыграла Хорватию со счетом 2:1, а Испания уверенно прошла Австрию, одержав победу со счетом 3:0.
Победитель сегодняшнего противостояния выйдет в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с победителем матча США - Бельгия.
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