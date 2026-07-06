https://news.day.az/world/1846207.html Сильный ветер нанес ущерб китайскому Цзиндэчжэню - ВИДЕО В китайском городе Цзиндэчжэнь сильный ветер повредил инфраструктуру и транспортные средства. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, порывы ветра привели к повреждению зданий, дорожных конструкций и автомобилей. По предварительной информации, сообщений о погибших или подтвержденных случаях получения серьезных травм не поступало.
Сильный ветер нанес ущерб китайскому Цзиндэчжэню - ВИДЕО
В китайском городе Цзиндэчжэнь сильный ветер повредил инфраструктуру и транспортные средства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, порывы ветра привели к повреждению зданий, дорожных конструкций и автомобилей.
По предварительной информации, сообщений о погибших или подтвержденных случаях получения серьезных травм не поступало.
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