Сильный ветер нанес ущерб китайскому Цзиндэчжэню

В китайском городе Цзиндэчжэнь сильный ветер повредил инфраструктуру и транспортные средства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, порывы ветра привели к повреждению зданий, дорожных конструкций и автомобилей. 

По предварительной информации, сообщений о погибших или подтвержденных случаях получения серьезных травм не поступало. 