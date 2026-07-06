ФИФА представила официальный мяч финала ЧМ-2026

ФИФА официально представила мяч, которым будет сыгран финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, новый мяч получил название Trionda Final. Его изображения были опубликованы на официальных страницах Международной федерации футбола в социальных сетях.

"Каждое касание имеет значение, когда на это смотрит весь мир. Вашему вниманию - Trionda Final", - говорится в сообщении ФИФА.

По своим техническим характеристикам и конфигурации, адаптированной для работы современных систем видеокамер, Trionda Final полностью повторяет стандартную модель Trionda, которая используется на матчах нынешнего чемпионата мира.

При этом финальная версия получила эксклюзивный дизайн. Мяч выполнен в белом цвете с черно-золотыми элементами и красными акцентами. Кроме того, на нем нанесены названия городов, принимающих матчи чемпионата мира-2026.

Напомним, чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентина, которая в финале турнира 2022 года обыграла Францию в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.