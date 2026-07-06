В особняке Царукяна обнаружили львов, тигра и сотни охотничьих трофеев

В ходе обысков в особняке армянского бизнесмена и лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна правоохранительные органы изъяли трех львов, одного тигра и около 190 чучел различных животных и птиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Следственном комитете Армении заявили, что хищники признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы в Ереванский зоопарк, где будут находиться под наблюдением специалистов.

По данным следствия, уголовное производство связано с незаконной охотой. Предварительный ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается свыше 80 тыс. долларов США.

Обыски прошли 6 июля более чем по 70 адресам, связанным с Царукяном. Позже Следственный комитет сообщил о его задержании по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.