Азербайджан и Зимбабве обсудили межпарламентское сотрудничество

6 июля делегация во главе с председателем Национальной Ассамблеи Зимбабве Джейкобом Мудендой провела ряд встреч в Милли Меджлисе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что на встрече с руководителем рабочей группы по межпарламентским связям с Зимбабве Махиром Сулейманлы и членами рабочей группы было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Зимбабве. Он отметил, что дальнейшее укрепление межпарламентских связей, взаимные визиты и парламентская дипломатия вносят важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

На встрече председателя комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садига Гурбанова и членов комитета с делегацией во главе с председателем Национальной Ассамблеи Зимбабве Джейкобом Фрэнсисом Нзвидамилимо Мудендой отмечалось, что Азербайджан считает развитие связей с африканскими государствами одним из важных направлений своей внешней политики. В этом контексте было доведено до внимания, что работа, проводимая в направлении расширения гуманитарных инициатив, поощрения экономического сотрудничества и укрепления парламентской дипломатии, создала условия для роста взаимного интереса и вывода сотрудничества на новый этап.

Стороны провели широкий обмен мнениями вокруг таких актуальных вопросов, как эффективное управление и охрана природных ресурсов, обеспечение энергетической безопасности, развитие возобновляемых источников энергии, борьба с изменением климата и укрепление экологической безопасности. Особо подчеркивалась важность обмена опытом и совместных инициатив в этих направлениях.

Делегация во главе с Дж. Мудендой также встретилась с членами комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям. Председатель комитета Самед Сеидов сказал, что отношения между Азербайджаном и Зимбабве в последние годы развиваются по восходящей линии. Подчеркнув, что межпарламентские связи являются одним из важных направлений межгосударственного сотрудничества, он отметил, что взаимные визиты между законодательными органами, расширение контактов на уровне комитетов и групп дружбы служат еще большему укреплению двусторонних отношений.

В ходе беседы стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества на международных парламентских платформах, усиления совместной деятельности по глобальным вопросам, беспокоящим развивающиеся страны, уважения норм и принципов международного права, суверенитета и территориальной целостности государств, поощрения мира, безопасности и устойчивого развития.