Разрушительный торнадо накрыл крупный город в Китае

Мощный торнадо обрушился на город Хуанган в центральной части Китая.

Как сообщает Day.Az, стихия накрыла шестимиллионный город сегодня, вызвав серьезные разрушения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как сильный вихрь срывает крыши зданий, валит деревья и поднимает в воздух различные предметы.