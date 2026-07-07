https://news.day.az/world/1846373.html Разрушительный торнадо накрыл крупный город в Китае - ВИДЕО Мощный торнадо обрушился на город Хуанган в центральной части Китая. Как сообщает Day.Az, стихия накрыла шестимиллионный город сегодня, вызвав серьезные разрушения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как сильный вихрь срывает крыши зданий, валит деревья и поднимает в воздух различные предметы.
Разрушительный торнадо накрыл крупный город в Китае - ВИДЕО
Мощный торнадо обрушился на город Хуанган в центральной части Китая.
Как сообщает Day.Az, стихия накрыла шестимиллионный город сегодня, вызвав серьезные разрушения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как сильный вихрь срывает крыши зданий, валит деревья и поднимает в воздух различные предметы.
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