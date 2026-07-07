Туркестан глазами азербайджанца - от святыни Арыстан Баб до мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи

Автор: Вугар Иманов, Trend

В рамках открытия нового рейса Баку-Шымкент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" для гостей из Азербайджана, среди которых были туроператоры, блогеры и представители СМИ, состоялась насыщенная и очень интересная культурно-познавательная программа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Есть города, которые можно осмотреть за несколько часов. А есть места, которые невозможно понять за один день. Туркестан - именно такой. Один из древнейших городов Центральной Азии сегодня переживает второе рождение, превращаясь в современный культурный и туристический центр Казахстана. Здесь рядом существуют две эпохи: многовековые мавзолеи, помнящие караваны Великого Шелкового пути, и ультрасовременные мультимедийные пространства, где историю рассказывают с помощью новейших технологий.

Святыня Арыстан Баб - место, где исполняются мечты

Путешествие в Туркестан начинается задолго до встречи с его главной святыней. Примерно в 150 километрах от города, среди бескрайней казахской степи, возвышается мавзолей Арыстан Баб - одно из самых почитаемых духовных мест Казахстана, куда на протяжении многих веков стремятся паломники со всего мира.

Имя Арыстан Баба окутано легендами. Согласно преданию, именно он был духовным наставником великого суфийского мыслителя и поэта Ходжи Ахмеда Ясауи. По одной из самых известных легенд, Арыстан Баб на протяжении столетий хранил священный аманат - реликвию пророка Мухаммеда, чтобы по велению Всевышнего передать ее своему будущему ученику. Эта история и сегодня остается неотъемлемой частью духовной традиции Туркестана.

Дорога к мавзолею проходит через бескрайние просторы степи, где кажется, что время течет по своим, неспешным законам. И это ощущение только усиливается, когда оказываешься у древних стен святыни. Здесь нет городской суеты, шума автомобилей и бесконечной спешки - лишь легкий шелест степного ветра, пение птиц и удивительная тишина, располагающая к размышлениям. Даже самые разговорчивые туристы невольно начинают говорить вполголоса, словно боясь нарушить особую атмосферу этого места.

Сюда приезжают не только верующие, но и путешественники, стремящиеся прикоснуться к истории и почувствовать силу многовековой духовной традиции. Кто-то просит благословения перед важным жизненным событием, кто-то благодарит за исполненные желания, а кто-то просто ищет внутренний покой и возможность побыть наедине со своими мыслями.

Особое внимание паломников привлекает расположенный на территории мавзолея колодец, вода которого считается благословенной. По местным поверьям, она обладает целебными свойствами и приносит человеку душевное и телесное очищение. Говорят, что здесь особенно важно обращаться к Всевышнему с искренней молитвой и чистыми помыслами, ведь только тогда самые сокровенные просьбы находят отклик.

Не случайно в народе из поколения в поколение передается древняя поговорка: "Не посетив Арыстан Баб, нельзя считать паломничество в Туркестан завершенным".

Туркестан нового времени

После степной тишины Туркестан встречает широкими проспектами, современными кварталами, фонтанами, зелеными аллеями и архитектурные ансамблями, создающими впечатление города будущего, который при этом бережно хранит свое прошлое.

Еще несколько лет назад город выглядел совсем иначе. Сегодня это один из крупнейших туристических проектов Казахстана. Здесь появляются новые музеи, гостиницы международного уровня, театры, общественные пространства и парки. Однако главная особенность Туркестана - он не пытается заменить прошлое будущим. Напротив, вся современная инфраструктура словно подчеркивает величие древнего наследия.

Главной точкой притяжения стал масштабный туристический комплекс "Караван Сарай" - настоящий восточный город внутри города.

Караван Сарай - где оживают легенды

Попадая сюда, словно оказываешься в восточной сказке. Аутентичные улочки, ремесленные мастерские, кафе с национальной кухней, музыкальные представления и уличные артисты создают атмосферу древнего Шелкового пути.

Особое впечатление в Туркестане производит уникальный воздушный 3D-театр - один из самых современных мультимедийных аттракционов региона. Это не просто киносеанс, а полноценное иммерсивное путешествие, в котором зритель становится участником происходящего.

С первых минут гости попадают в специально оборудованное пространство, где зал трансформируется в "летающую платформу". Сиденья поднимаются, фиксируются и начинают мягко двигаться в синхронизации с происходящим на огромном купольном экране. За несколько минут можно "пролететь" над снежными вершинами Тянь-Шаня, увидеть бескрайние степи, каньоны, бирюзовые озера, космодром Байконур, древние города и современные мегаполисы Казахстана.

Спецэффекты делают происходящее невероятно реалистичным: здесь используются элементы 4D-технологий - поток воздуха, имитация ветра на высоте, легкие вибрации кресел, изменение температуры и даже тонкие ароматические эффекты, передающие запах степных трав или свежести горного воздуха. Все это усиливает ощущение реального полета.

Именно это делает воздушный 3D-театр в Туркестане одной из самых ярких современных достопримечательностей города, где технологии не заменяют историю, а помогают увидеть её с нового, необычного ракурса.

Встреча с вечностью - мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи

Чтобы лучше понять значение Туркестана, стоит обязательно посетить Национальный историко-культурный музей-заповедник "Хазрет Султан". Это не просто музей, а огромный исторический комплекс, объединяющий десятки памятников архитектуры и археологии. Экспозиции рассказывают о возникновении древнего Ясы - именно так когда-то назывался Туркестан, развитии Великого Шелкового пути, жизни кочевых народов, исламской культуре региона и личности Ходжи Ахмеда Ясауи.

Особый интерес вызывают древние рукописи, предметы быта, ювелирные украшения, археологические находки и реконструкции средневекового города. Благодаря современным мультимедийным технологиям многие экспонаты буквально оживают, позволяя посетителям почувствовать себя участниками событий многовековой давности.

Но каким бы современным ни становился Туркестан, его сердце остается неизменным - это мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи - сложный архитектурный комплекс, поражающий своими масштабами и инженерными решениями, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Величественный памятник XIV века был возведен по приказу эмира Тимура и считается одним из самых выдающихся архитектурных сооружений Центральной Азии. Огромный лазурный купол, изысканная майолика, древние надписи и просторные залы производят впечатление даже на тех, кто далек от истории.

Внутри комплекса расположены десятки помещений: главные залы, мечеть, библиотека, комнаты для собраний, усыпальницы и служебные помещения. Каждый зал имеет своё назначение и свою историю. Фасады украшены сложнейшей майоликой и арабской каллиграфией, а внутри располагаются десятки помещений - молельные залы, библиотека, мечеть, усыпальницы, древние кельи. Особое внимание привлекает знаменитый Тайказан - гигантский бронзовый котёл весом несколько тонн, который символизирует щедрость, единство и гостеприимство. Он был отлит в XIV веке и до сих пор считается одним из самых значимых артефактов мавзолея.

Сегодня мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи - это не только религиозный центр, но и важнейший культурный и исторический символ страны. Сюда приезжают паломники, историки, архитекторы и туристы со всего мира. Каждый ищет здесь своё - веру, знания, вдохновение или просто прикосновение к великой истории.

И завершилось наше путешествие в первом тюркском ресторане FAKE, где нас угостили потрясающими национальными блюдами. Место, где созданы специальные комнаты тюркских стран, в том числе Азербайджана.

Это было путешествие не только по Казахстану, но и сквозь века - от эпохи караванов Великого Шелкового пути до технологий XXI столетия. И, пожалуй, именно здесь особенно ясно понимаешь: настоящее богатство страны заключается не только в ее природных красотах, но и в удивительном умении сохранить прошлое во имя будущего.