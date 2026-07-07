Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета по международным отношениям Сената США

7 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Комитета по международным отношениям Сената США, председателя Подкомитета по вопросам Европы и регионального сотрудничества в сфере безопасности сенатора Стива Дэйнса.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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