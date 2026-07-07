В Азербайджане законодательно утвердили требования к школьной форме и одежде учителей

К полномочиям государства в сфере общего образования будет отнесено утверждение описания школьной формы для учащихся государственных общеобразовательных учреждений, а также установление требований к одежде педагогов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено поправками в закон "Об общем образовании", которые были приняты сегодня Милли Меджлисом в третьем чтении.

Согласно изменениям, требования к одежде педагогов государственных общеобразовательных учреждений будет определять уполномоченный орган исполнительной власти. При этом как учащиеся, так и преподаватели будут обязаны соблюдать установленные требования к внешнему виду.

Поправки также возлагают на родителей и иных законных представителей обязанность обеспечивать соблюдение детьми требований, касающихся школьной формы.

Кроме того, закон закрепляет новый базовый принцип государственной политики в сфере общего образования. Отныне она будет реализовываться на основе принципов национальных ценностей и светскости. Документ определяет это как создание и развитие светской системы общего образования при сохранении национальных и общечеловеческих ценностей и обеспечении их единства.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят депутатами в третьем чтении.