Азербайджан приглашен на саммит G20 в Майами

Азербайджан вошел в число стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря 2026 года в городе Майами (США).

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на официальном сайте председательства США в G20.

Согласно информации, среди приглашенных на саммит стран также Казахстан, Узбекистан, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Катар, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.

Отметим, что саммит G20 считается одной из главных платформ, где с участием ведущих стран мира и приглашенных стран-партнеров обсуждаются глобальная экономическая повестка дня, международное сотрудничество и стратегические вызовы.

Напомним, что в 2025 году саммит G20 прошел в городе Йоханнесбург (ЮАР).