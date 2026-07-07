На поезда по маршруту Баку-Тбилиси появятся билеты по более низким ценам

Азербайджанские железные дороги (АЖД) продолжают расширять возможности для пассажиров, повышая качество обслуживания и удовлетворяя растущий спрос на международном маршруте Баку - Тбилиси - Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, с 10 июля в состав поездов, курсирующих по маршруту Баку - Тбилиси - Баку, будут включены три дополнительных спальных вагона типа Standard+ (в настоящее время используемых на внутренних маршрутах). Благодаря этому на каждом рейсе появится 104 дополнительных пассажирских места, а общая вместимость поезда увеличится примерно на 60% - с нынешних 178 до 282 мест.

Продажа билетов в дополнительные вагоны уже началась. Стоимость проезда в вагонах Standard+ ниже, чем в вагонах Stadler, которые сейчас используются на этом маршруте. Так, цена билета по маршруту Баку - Тбилиси - Баку в вагоне класса Standard+ начинается от 40,30 маната в зависимости от расстояния.

Минимальная стоимость проезда в одном направлении составляет:

из Баку в Тбилиси - 65,20 маната;

из Евлаха - 53,30 маната;

из Гянджи - 49,30 маната;

из Агстафы - 45,30 маната;

от станции Бёюк Кесик до железнодорожного вокзала Тбилиси - 43,40 маната, до станции Гардабани - 40,30 маната.

Для сравнения, минимальная стоимость проезда в вагонах Stadler класса Comfort в настоящее время составляет 79,50 маната из Баку и 58,20 маната из Гянджи.

Таким образом, благодаря нововведению больше пассажиров смогут путешествовать по маршруту Баку - Тбилиси - Баку по более доступным ценам.

В отличие от вагонов Stadler, в новых спальных вагонах Standard+ бесплатная норма провоза багажа составляет 36 кг, что обусловлено их техническими и конструктивными особенностями.

Для удобства пассажиров в вагонах Standard+ будет организовано мобильное кейтеринговое обслуживание - продажа еды и напитков на борту.

Отмечается, что в период с 25 мая по 6 июля на маршрут Баку - Тбилиси - Баку было продано около 25 тысяч билетов, перевезено почти 14 тысяч пассажиров. Из них:

6 356 человек отправились из Тбилиси;

4 343 - из Баку;

1 112 - из Гянджи;

808 - из Евлаха;

520 - из Агстафы;

остальные - с других станций.

Эти данные свидетельствуют о том, что около 40% всех пассажиров данного маршрута приходится на регионы Азербайджана.

В целом благодаря реализованным АЖД в последние годы проектам по расширению маршрутной сети и повышению качества обслуживания популярность железнодорожных перевозок продолжает расти. За первые шесть месяцев 2026 года железнодорожным транспортом было перевезено более 5,4 млн пассажиров, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,6 млн человек).

В АЖД подчеркнули, что компания продолжит совершенствовать свои услуги, чтобы обеспечить пассажирам комфортные, доступные и безопасные условия для путешествий.