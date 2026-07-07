В Азербайджане примут закон о краудфандинге

В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О краудфандинге" с целью обеспечения стартапам, субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства доступа к альтернативным каналам финансирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что документ регулирует правовые, организационные и экономические основы краудфандинга на основе акций и займов. Применение данного закона послужит повышению деловой активности за счет использования возможностей рынка капитала и защите прав инвесторов.

Согласно законопроекту, операторы, управляющие краудфандинговой платформой, могут создаваться только в форме общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества. Уставный и совокупный капитал операторов не должен быть меньше минимального размера, установленного Центральным банком Азербайджанской Республики. Также каждый оператор для начала деятельности должен быть в обязательном порядке внесен в специальный реестр, ведение которого осуществляется Центральным банком.

Определены также жесткие требования и конкретные правила для лиц, желающих обладать значительной долей участия в платформе. Доля, составляющая 10 и более процентов уставного капитала, считается значительной долей участия, и ее приобретение возможно только с согласия Центрального банка. Центробанк должен рассмотреть заявки на получение разрешения в связи с увеличением доли до 20, 33 или 50 процентов в течение 60 календарных дней.

Одним из основных условий является наличие у лиц, выполняющих управленческие функции, высшего образования и безупречной гражданской репутации. Как минимум один из руководителей должен иметь опыт работы в сфере финансовых услуг не менее 3 лет. Руководители финансовых институтов, признанных банкротами или упраздненных за нарушение пруденциальных требований, не могут занимать руководящие должности у оператора в течение 3 лет.

Для предотвращения конфликта интересов к операторам на их собственных платформах применяются определенные ограничения. Оператор может предложить инвестиции в размере максимум 20 процентов от целевой суммы, направленной на финансирование каждого проекта. В то же время сотрудники оператора и владельцы значительных долей участия не могут являться прямыми собственниками проектов, размещенных на данной платформе.

Согласно документу, для защиты прав индивидуальных инвесторов применяется специальный механизм "периода обдумывания". Этот период, начинающийся со дня, следующего за днем подачи инвестиционного предложения, охватывает 7 календарных дней. В течение этих 7 дней индивидуальный инвестор может отозвать свое инвестиционное предложение без указания причин и уплаты штрафов.

Сроки и виды краудфандинговых кампаний также имеют четкие временные рамки. Кампания начинается со дня публикации основного информационного листа и может длиться максимум 90 дней. В качестве владельца проекта по краудфандингу на основе акций могут выступать только акционерные общества, и они могут профинансировать максимум 2 проекта за последние 12 месяцев.

Деятельность по долговому краудфандингу должна осуществляться исключительно посредством выпуска облигаций. Срок обращения облигаций, выпущенных в рамках этого правила, не может превышать 5 лет. По долговой модели владельцу проекта также предоставляется право профинансировать максимум 2 краудфандинговых проекта за последние 12 месяцев.

После успешного завершения кампании средства инвесторов и ценные бумаги оперативно управляются. Оператор должен приступить к размещению ценных бумаг в течение 3 рабочих дней после окончания кампании. Общий срок этого процесса размещения не может превышать 3 рабочих дней.

Контроль за исполнением нового законопроекта полностью возлагается на Центральный банк. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования. В течение этого периода должен быть обеспечен процесс адаптации операторов, желающих функционировать на рынке, к новым инфраструктурным требованиям.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.