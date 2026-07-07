За нарушения при валютных переводах введут штрафы

В Азербайджане предлагается установить административную ответственность за непредставление в установленные сроки подтверждающих документов, связанных с переводами денежных средств за границу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующие изменения в Кодекс об административных проступках были рассмотрены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в соответствии с законом "О валютном регулировании", за непредставление в уполномоченные банки, а в предусмотренных законом случаях - в Центральный банк Азербайджана, необходимых документов, связанных с переводами за рубеж, включая документы, подтверждающие приобретение доли участия или акций, а также иных предусмотренных законодательством документов, либо за неперечисление в установленные сроки на счета в уполномоченных банках валютных средств, подлежащих возврату из-за рубежа в Азербайджан, предусматриваются штрафы.

Для физических лиц размер штрафа составит от 5 до 10 процентов суммы валютных средств, являвшихся непосредственным объектом административного правонарушения, для должностных лиц - от 10 до 20 процентов, а для юридических лиц - от 20 до 30 процентов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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