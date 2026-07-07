Иран отказался от переговоров с США до прекращения угроз

Иран призывает противоположную сторону уважать взятые на себя обязательства.

Как передает Day.Az, об этом сегодня на своей странице в соцсети "X" написал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

"До тех пор, пока угрозы в адрес Ирана продолжаются, переговоры для достижения окончательного соглашения не начнутся. Относитесь с уважением к взятым на себя обязательствам", - заявил он.

Иранский министр добавил, что миллионы людей собрались вместе, чтобы почтить память аятоллы Сейеда Али Хаменеи и выразить уважение к его вечному наследию.

"Ни иранский народ, ни вооруженные силы страны не боятся никаких угроз", - отметил он.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов в переговорах по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали наносить военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал Израиль и объекты США в регионе с помощью ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня указанный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.

Добавим, что ранее в Иране прошла церемония прощания с бывшим верховным лидером аятоллой Сейедом Али Хаменеи. Сообщается, что в ней приняли участие миллионы иранцев. Церемония погребения Али Хаменеи состоится 9 июля в городе Мешхед.