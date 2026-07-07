Расширяется перечень расходов Фонда энергоэффективности

Будет расширен перечень мероприятий, финансируемых за счет средств Фонда энергоэффективности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", обсужденном на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно законопроекту, средства Фонда энергоэффективности будут использоваться для финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим законом, и следующих расходов органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти:

внедрение, совершенствование, содержание информационной системы энергоэффективности, создание ее подсистем, а также приобретение программного обеспечения в целях ведения учета операций, связанных с деятельностью фонда;

осуществление мероприятий по информационному обеспечению и просвещению в сфере рационального использования энергоресурсов и энергоэффективности, предусмотренных настоящим законом.

Верхний предел финансирования мероприятий, предусмотренных в двух вышеуказанных абзацах, будет определяться в порядке, предусмотренном в абзаце ниже. Так, согласно действующему закону, порядок формирования и использования средств Фонда энергоэффективности определяет орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти.

На заседании было отмечено, что законопроект подготовлен с целью финансирования за счет средств Фонда энергоэффективности внедрения и содержания Информационной системы энергоэффективности, предусмотренной законом "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", создания ее подсистем, а также осуществления мероприятий по информационному обеспечению и просвещению в соответствующей сфере, включая приобретение программного обеспечения для ведения учета операций, связанных с деятельностью фонда. Тем самым финансирование, необходимое для реализации указанных мероприятий, будет обеспечено за счет средств фонда.

Было подчеркнуто, что законопроект направлен на создание стабильного механизма финансирования для устойчивого и долгосрочного проведения просветительских мероприятий в сфере энергоэффективности, способствуя тем самым стимулированию бережного использования электроэнергии, расширению уровня осведомленности населения в этой сфере, внедрению новых коммуникационных инструментов и формированию культуры энергосбережения.