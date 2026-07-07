Автор: Байрам Эльшадов

Синоптики все еще прогнозируют сильные дожди в Азербайджане и других странах региона. Подобные предупреждения сегодня уже никого не удивляют. Однако за каждым таким предупреждением стоит реальная угроза: подтопленные дома, разрушенные дороги, перебои в работе транспорта, ущерб для экономики и, самое главное, риск для человеческих жизней.

Изменение климата делает экстремальные погодные явления все более частыми и интенсивными. То, что еще несколько лет назад считалось редким природным явлением, сегодня происходит с пугающей регулярностью. Ливни становятся сильнее, паводки масштабнее, а последствия ощущаются даже там, где инфраструктура долгие годы считалась одной из самых надежных в мире.

Последние месяцы наглядно доказали, что перед стихией все государства оказываются в одинаково непростом положении. Разница заключается лишь в том, насколько быстро власти способны предупредить население, мобилизовать экстренные службы, ликвидировать последствия и вернуть жизнь в привычное русло. Ни одна страна не застрахована от природных катастроф и не может полностью предотвратить их последствия. Сегодня главным показателем эффективности становится уже не возможность избежать удара стихии, а способность достойно встретить его, минимизировать ущерб и оказать людям своевременную помощь.

Последние недели принесли целую череду разрушительных наводнений по всему миру. Проливные июльские дожди вызвали масштабное наводнение в китайском Наньнине с населением около девяти миллионов человек. Почти одновременно мощный ливень практически парализовал жизнь в городе Хуанши, где проживает около 2,5 миллиона человек.

Нью-Йорк, финансовая столица мира, тоже не устоял перед стихией. Сильные дожди подтопили Бруклин и Куинс, а аэропорты города фиксировали сотни задержанных и отмененных рейсов. Показательно, что речь идет о городе с одной из самых развитых в мире систем городского планирования и колоссальными бюджетами на инфраструктуру. Тем не менее ливневая канализация Нью-Йорка, спроектированная десятилетия назад, попросту не рассчитана на нагрузки, которые приносит современный климат.

Стихия не обошла стороной и другие страны. В столице Ганы Аккре в результате мощного наводнения погибли не менее 12 человек. На востоке Индии июньские паводки затронули свыше 22 тысяч жителей. В американском штате Кентукки жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, стали четыре человека. Ранее сильные наводнения произошли в Турции, Италии и ряде других регионов мира.

Все эти события происходят в разных климатических поясах, на разных континентах и в странах с разным уровнем развития инфраструктуры. Однако вывод из них один. Современная инженерная мысль, развитая экономика и многомиллиардные бюджеты сами по себе не способны остановить стихию. Ливни, паводки, землетрясения и сели всегда приходят неожиданно. Именно поэтому главным критерием становится способность государства оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и помогать людям.

Азербайджан уже сталкивался с подобными испытаниями совсем недавно.

Последние пару месяцев нынешнего года стали одними из самых дождливых за последние годы. На Баку и многие регионы страны обрушились продолжительные ливни. В результате возникли мощные селевые потоки, были подтоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодья, дороги, мосты, объекты энергетической инфраструктуры и канализационные сети.

Государственные структуры начали действовать сразу после поступления первых сообщений о последствиях непогоды. Подразделения МЧС проводили эвакуацию людей из опасных зон, откачивали воду с затопленных территорий, оказывали помощь пострадавшим. Восстановительные службы приступили к работе еще во время непогоды, чтобы как можно быстрее вернуть к нормальной работе дороги, линии электропередачи и объекты коммунального хозяйства.

Не менее важным стало и оперативное принятие решений на государственном уровне.

28 апреля 2026 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с опасными и вредными последствиями селей и наводнений.

Из резервного фонда Президента было выделено более 85 миллионов манатов. При этом средства распределялись по четкому плану между ведомствами, которые отвечают за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и восстановление инфраструктуры. Министерству по чрезвычайным ситуациям было выделено около 8,9 миллиона манатов, Государственному агентству водных ресурсов - более 21 миллиона, Государственному агентству автомобильных дорог - почти 39 миллионов, АО "Азеришыг" - 15 миллионов, Исполнительной власти города Баку - свыше 1,4 миллиона манатов.

Такой подход позволяет каждому ведомству выполнять конкретные задачи, располагая необходимыми финансовыми ресурсами. Одни отвечают за расчистку русел рек и восстановление гидротехнических сооружений, другие ремонтируют дороги и мосты, третьи восстанавливают электроснабжение и коммунальную инфраструктуру.

Особенно важно, что принятое распоряжение не ограничивается устранением уже причиненного ущерба. Запланированные мероприятия охватывают различные регионы страны и предусматривают комплекс инженерных решений, направленных на снижение рисков в будущем. Это означает работу на опережение, которая становится все более актуальной в условиях меняющегося климата.

Стихийные бедствия будут повторяться. Изменение климата делает экстремальные ливни, сели и наводнения все более частым явлением по всему миру, и ни одна страна не может дать стопроцентную гарантию, что подобное не повторится вновь.

Опыт Азербайджана показывает, что модель быстрого реагирования и адресной помощи работает на практике, а не только на бумаге. И это - часть выстроенной системы управления кризисами. Именно готовность государства, слаженность работы всех служб и способность быстро принимать решения становятся тем фактором, который позволяет сохранить жизни людей, уменьшить ущерб и обеспечить максимально быстрое возвращение к нормальной жизни. В эпоху климатических изменений именно это становится одним из главных критериев устойчивости любого современного государства.