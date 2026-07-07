Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прилетел в Анкару для участия в саммите НАТО.

Об этом сообщили ТАСС в аэропорту турецкой столицы, передает Day.Az.

"Самолет президента США прибыл", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким по меньшей мере за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина вечером 7 июля и одной пленарной сессии 8 июля.

Участникам предстоит рассмотреть три ключевых практических вопроса: подготовку к военному противостоянию с РФ, увеличение поставок оружия и финансирования Украины, наращивание собственных военных возможностей.

Продолжительность встречи максимально сокращена, чтобы снизить вероятность возникновения любых разногласий с Трампом.