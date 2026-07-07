БИГ провела онлайн-встречу в поддержку Канаки

6 июля 2026 года при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоялась онлайн-встреча, посвященная результатам выборов, прошедших в Канаки (Новой Каледонии).

По информации пресс-службы БИГ, во встрече приняли участие представители Канаки (Новой Каледонии), Реюньона, Майотты, Союза Коморских Островов и Французской Гвианы, страдающих от французского колониализма, передает Day.Az.

В ходе дискуссий представитель Канаки и Социалистического национально-освободительного фронта, борющегося за независимость Новой Каледонии, Жан-Батист Диалле заявил, что выборы можно считать успешными для сторонников независимости.

Тем не менее представители канакского народа с сожалением отметили, что в результате политики французского правительства у части населения снизилось доверие к избирательному процессу и ослабли надежды на то, что путь к независимости можно решить исключительно путем голосования. По этой причине местная община не проявила высокой активности на выборах.

По словам Орлан Таристас, представителя партии "Ka Ubuntu", борющейся за независимость Реюньона, успех сторонников независимости в Канаки (Новой Каледонии) имеет особое значение на фоне серьезных опасений по поводу прозрачности избирательного процесса, вызванных действиями официального Парижа.

Бывший политический заключенный, активист в борьбе за независимость Канаки (Новой Каледонии) Димитри Кенегеи (Dimitri Qenegei) назвал выборы успешными и расценил их как путь к следующему этапу борьбы за свободу.

В ходе встречи по инициативе БИГ был проведен символический флешмоб в поддержку канакского народа и представителей, одержавших победу на провинциальных выборах 28 июня. Участники продемонстрировали плакаты с лозунгами "Свободу Канаки", "Поздравляем" и другими словами поддержки.

В завершение встречи ее участники выразили благодарность Бакинской инициативной группе за поддержку, проявленную солидарность и усилия по привлечению внимания международного сообщества к борьбе народов, страдающих от французского колониализма.