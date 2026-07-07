Баку и Вашингтон обсудили развитие Среднего коридора

Между Азербайджаном и США обсуждено развитие Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

"Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом мы встретились с делегацией во главе с сенатором США Стивом Дэйнсом. В ходе встречи было подтверждено, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и США продолжает успешно развиваться благодаря политической воле президентов двух стран и строится на основе взаимного доверия.

Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, искусственного интеллекта, цифровой экономики, критически важных полезных ископаемых и промышленности. Особое внимание было уделено роли Среднего коридора в укреплении международной торговли, региональной взаимосвязанности и экономической интеграции", - говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что было подчеркнуто значение платформы Экономического диалога, созданной в рамках Хартии о стратегическом партнерстве, как одной из ключевых институциональных платформ двустороннего сотрудничества. Подчеркивается, что стороны также обменялись мнениями о дорожной карте реализации совместных проектов.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.