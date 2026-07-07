В Азербайджане запускают программу развития креативного кино

Стартует программа по развитию креативного кино в Азербайджане. Программа "Инкубатор креативного кино" будет реализована министерством культуры, Агентством кино Азербайджана (ARKA) и Творческим центром в рамках Концепции "Культура Азербайджана - 2040" и "Плана мероприятий по развитию кинематографии на 2026-2027 годы" министерства.

Как сообщает ARKA, проект нацелен на масштабную модернизацию отечественной киносферы, а его главная цель - поддержка молодых талантов, развитие инновационных идей и успешная интеграция молодежи в индустрию, передает Day.Az.

Программа обучения состоит из трех этапов:

Мастер-классы

Участников ждут встречи с местными и международными экспертами. На занятиях разберут ключевые для индустрии темы: привлечение инвестиций, превращение творческой идеи в бизнес-модель, сценарное мастерство и маркетинг в кино. Особое внимание будет уделено современным трендам, включая применение искусственного интеллекта в кинематографе.

Ideathon - Filmaton

Практический этап, где участники объединятся в команды для создания собственных проектов. Работа будет идти по следующим направлениям:

создание короткометражного фильма продолжительностью до 3 минут;

дизайн постера к фильму;

создание анимационного фильма с использованием искусственного интеллекта;

написание сценария;

разработка мобильного приложения;

создание инновационных сервисов.

Инкубационная программа

Отобранные команды получат наставничество, специализированное обучение, офисную поддержку и возможность сотрудничества с представителями киноиндустрии. В завершение программы проекты будут представлены на мероприятии Demo Day.

К участию приглашаются молодые люди, обучающиеся или работающие в сферах культуры, искусства, дизайна, кино, технологий и креативных индустрий.

Ссылка для регистрации:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaxH6pJlZpi22tbGQHlfWELaKlrztG7EDFQsGMMY3KHINuqQ/viewform).