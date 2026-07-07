В Азербайджане объяснили, как импорт влияет на цены на мясо

В Азербайджане вырос импорт мяса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по данным Государственного комитета статистики, в январе-апреле текущего года в страну было импортировано 4 412 тонн мяса крупного рогатого скота на сумму 17,4 млн долларов. Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономист-эксперт Халид Керимли отметил, что по мере роста цен импорт мяса становится более выгодным для импортеров. По его словам, подорожание обусловлено как увеличением спроса, так и сокращением поголовья скота в стране.

"За последние десять лет поголовье мелкого рогатого скота сократилось примерно на 25 процентов. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении крупного рогатого скота", - сказал эксперт.

По его словам, одним из ключевых факторов роста цен является увеличение затрат в животноводстве.

"По мере роста расходов на корма, содержание и выращивание скота увеличивается себестоимость местного производства. Это, в свою очередь, стимулирует импорт из стран, где производство мяса обходится дешевле", - пояснил специалист.

Отвечая на вопрос о том, может ли рост импорта привести к снижению цен на мясо, эксперт отметил, что сейчас главная задача - не допустить дальнейшего подорожания.

По его словам, на фоне сокращения предложения отечественной продукции увеличение импорта сдерживает чрезмерный рост цен. "Если бы импорта не было, мясо сегодня стоило бы на 50-60 процентов дороже", - подчеркнул он.