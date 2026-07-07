"Цифровые путешественники" получат налоговые льготы
Для цифровых путешественников будут предусмотрены налоговые льготы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Закон "О валютном регулировании" и Налоговый кодекс, которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Цифровой путешественник - это иностранный гражданин или лицо без гражданства, осуществляющее деятельность в сфере цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий и получающее доход из иностранных источников.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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