https://news.day.az/sport/1846466.html БК "Сабах" будет в третьей корзине на жеребьевке ЛЧ ФИБА 8 июля состоится жеребьевка регулярного сезона Лиги чемпионов ФИБА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, церемония пройдет в Доме баскетбола имени Патрика Бауманна в швейцарском городе Мис. На жеребьевке определятся соперники чемпиона Азербайджана БК "Сабах" по групповому этапу.
БК "Сабах" будет в третьей корзине на жеребьевке ЛЧ ФИБА
8 июля состоится жеребьевка регулярного сезона Лиги чемпионов ФИБА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, церемония пройдет в Доме баскетбола имени Патрика Бауманна в швейцарском городе Мис.
На жеребьевке определятся соперники чемпиона Азербайджана БК "Сабах" по групповому этапу.
Азербайджанский клуб будет находиться в третьей корзине.
Отметим, что регулярный сезон Лиги чемпионов ФИБА стартует 6 октября.
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