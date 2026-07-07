БК "Сабах" будет в третьей корзине на жеребьевке ЛЧ ФИБА

8 июля состоится жеребьевка регулярного сезона Лиги чемпионов ФИБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, церемония пройдет в Доме баскетбола имени Патрика Бауманна в швейцарском городе Мис.

На жеребьевке определятся соперники чемпиона Азербайджана БК "Сабах" по групповому этапу.

Азербайджанский клуб будет находиться в третьей корзине.

Отметим, что регулярный сезон Лиги чемпионов ФИБА стартует 6 октября.