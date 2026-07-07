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БК "Сабах" будет в третьей корзине на жеребьевке ЛЧ ФИБА

8 июля состоится жеребьевка регулярного сезона Лиги чемпионов ФИБА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, церемония пройдет в Доме баскетбола имени Патрика Бауманна в швейцарском городе Мис. На жеребьевке определятся соперники чемпиона Азербайджана БК "Сабах" по групповому этапу.