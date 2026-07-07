Синоптики предупредили о погоде на 8 июля

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода в основном будет без осадков. Однако ночью и утром местами возможен дождь. Будет дуть северо-западный ветер, временами усиливающийся.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 19-22 градуса тепла, днем - 26-29 градусов. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 процентов, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых северных и западных районах дожди могут усилиться.

В ночные и утренние часы в отдельных горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 20-24 градуса тепла, днем - 30-34 градуса. В горах ночью ожидается 11-16 градусов тепла, днем - 18-23 градуса, местами до 25-28 градусов.

С подробным прогнозом погоды на неделю в Азербайджане можно ознакомиться по ссылке.