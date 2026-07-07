Забравшимся на шпиль Empire State Building грозит более 20 лет тюрьмы

Гражданам России Ангеле Николау и Ивану Биркусу, незаконно забравшимся на шпиль небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлены три уголовных обвинения и одно административное. Максимальное совокупное наказание по инкриминируемым статьям может превышать 20 лет лишения свободы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в прокуратуре Манхэттена.

По данным следствия, паре вменяются создание угрозы жизни, причинение ущерба имуществу, кража со взломом, а также незаконное проникновение на крышу здания. При этом окончательный срок наказания определит суд, который может как сложить наказания по отдельным эпизодам, так и назначить их к одновременному отбыванию.

Николау и Биркус были задержаны после того, как поднялись на вершину знаменитого небоскреба, где развернули баннер с антивоенной надписью. Кроме того, во время восхождения Иван Биркус сделал Ангеле Николау предложение руки и сердца.

Пара известна своими экстремальными восхождениями на высотные здания в разных странах мира. Их история также легла в основу документального фильма Skywalkers: A Love Story.