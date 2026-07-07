Взрыв в Дамаске рядом с отелем, где был Макрон

В Дамаске прогремел взрыв.

Как передает Day.Az, был взорван автомобиль, который стоял рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон.

Сам глава страны покинул этот район незадолго до проишествия.

Власти начали перекрывать дороги в городе.

Макрон первым из западных лидеров посетил Сирию после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.