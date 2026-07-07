https://news.day.az/world/1846426.html Взрыв в Дамаске рядом с отелем, где был Макрон - ВИДЕО В Дамаске прогремел взрыв. Как передает Day.Az, был взорван автомобиль, который стоял рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Сам глава страны покинул этот район незадолго до проишествия. Власти начали перекрывать дороги в городе.
Взрыв в Дамаске рядом с отелем, где был Макрон - ВИДЕО
В Дамаске прогремел взрыв.
Как передает Day.Az, был взорван автомобиль, который стоял рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон.
Сам глава страны покинул этот район незадолго до проишествия.
Власти начали перекрывать дороги в городе.
Макрон первым из западных лидеров посетил Сирию после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.
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