https://news.day.az/society/1846398.html AZAL возобновил рейсы в Нахчыван Рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по маршруту Баку-Нахчыван восстановлены и в настоящее время выполняются по расписанию. Как передает Day.Az, после стабилизации погодных условий в регионе выполнение рейсов продолжается в штатном режиме.
AZAL возобновил рейсы в Нахчыван
Рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по маршруту Баку-Нахчыван восстановлены и в настоящее время выполняются по расписанию.
Как передает Day.Az, после стабилизации погодных условий в регионе выполнение рейсов продолжается в штатном режиме.
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