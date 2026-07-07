AZAL возобновил рейсы в Нахчыван

Рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по маршруту Баку-Нахчыван восстановлены и в настоящее время выполняются по расписанию.

Как передает Day.Az, после стабилизации погодных условий в регионе выполнение рейсов продолжается в штатном режиме.