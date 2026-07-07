Гороскоп на 7 июля

Сегодня звезды гороскопа обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Не вступайте в споры с окружающими - все равно никто никого сегодня ни в чем не убедит, и каждый останется при своем мнении, невзирая на любые аргументы. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад. Ну а если не получится, то хотя бы просто сдерживайте негативные эмоции, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня день у Овна обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше - решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Овна сегодня правило успеха звучит примерно так: "Пришел, обдумал, победил".

Телец

Сегодня день у Тельца пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у него приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Тельца на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Сегодня любые дела будут тормозиться о его пассивность и нерешительность.

Близнецы

Сегодня день у Близнецов обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать сегодня Близнецам ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

Рак

Сегодня в повседневной жизни Рака не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Рак сегодня не склонен рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Лев

Сегодня главным трендом дня у Льва будет скука. С одной стороны, в душе ему будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Льва из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Льва тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Дева

Сегодня Дева будет готова чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять ее мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Дева объяснить такое поведение не сможет и будет продолжать настаивать на своем и идти к своей цели в одиночку - не менее упрямо.

Весы

Сегодня все желающие прокатиться на шее у Весов могут отдыхать: раскачать их на любое дело едва ли получится. В принципе, Весы даже возражать не станут - просто они будут так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за их счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Весы сегодня тоже не будут излишне расторопны. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Скорпион

Сегодня если что-то и способно вывести Скорпиона из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Скорпиону необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то сегодня затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Скорпиона - особенно.

Стрелец

Сегодня день у Стрельца обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Стрельцу сегодня следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах, - и удача повернется к вам нужной частью тела!

Козерог

Сегодня Козерог будет явно не настроен на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому он будет относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Друг, обретенный сегодня, может стать самым близким и любимым для Козерога на долгие-долгие годы.

Водолей

Сегодня интеллект Водолея будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Водолея сегодня будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Водолею выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы. Сегодня главное - не спешить и помнить, что самый короткий путь тот, который ты знаешь. Осталось только убедить себя в этом, и все-таки взяться за дела, которые сегодня будут вызывать скуку.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь сегодня просить у Рыб денег в долг - не дадут! Или дадут с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Рыбы сегодня не будут склонны идти ни на какие уступки. В том числе они не будут потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.