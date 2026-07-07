https://news.day.az/unusual/1846177.html В Сети показали, как выглядят карликовые планеты Солнечной системы - ВИДЕО В Сети набирает популярность наглядная демонстрация карликовых планет Солнечной системы, позволяющая сравнить их размеры и особенности. Как передает Day.Az, в подборке представлены наиболее известные карликовые планеты, включая Плутон, Эриду, Хаумеа, Макемаке и Цереру.
В Сети показали, как выглядят карликовые планеты Солнечной системы - ВИДЕО
В Сети набирает популярность наглядная демонстрация карликовых планет Солнечной системы, позволяющая сравнить их размеры и особенности.
Как передает Day.Az, в подборке представлены наиболее известные карликовые планеты, включая Плутон, Эриду, Хаумеа, Макемаке и Цереру.
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