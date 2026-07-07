В Сети показали, как выглядят карликовые планеты Солнечной системы

В Сети набирает популярность наглядная демонстрация карликовых планет Солнечной системы, позволяющая сравнить их размеры и особенности.

Как передает Day.Az, в подборке представлены наиболее известные карликовые планеты, включая Плутон, Эриду, Хаумеа, Макемаке и Цереру.