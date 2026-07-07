В некоторых частях двух районов Баку временно не будет света

В некоторых частях Ясамальского и Низаминского районов Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Так, 7 июля на территории Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту будут проводиться ремонтные работы на трансформаторной подстанции. В связи с этим с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на части улиц Гусейна Джавида, Муртузы Мухтарова, Ибрагима Абилова, Джафара Джаббарлы, Фуада Ибрагимова, Субхи Салаева и Джаббара Гарьягдыоглу.

В те же часы 7 июля в Низаминском районном управлении по энергоснабжению и сбыту планируется проведение ремонтно-профилактических работ на комплектных трансформаторных подстанциях. В связи с этим плановое отключение электроэнергии затронет отдельные участки улиц Низами Абдуллаева и К. Афкарлы в поселке Кешля.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.