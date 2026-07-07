Пилоты "Формулы-1" устроили гонку на LEGO-болидах

Пилоты "Формулы-1" устроили необычный заезд на болидах из LEGO перед Гран-при Великобритании.

Как передает Day.Az, все 20 пилотов чемпионата приняли участие в шуточной гонке, пересев в полноразмерные автомобили, собранные более чем из 28 тысяч деталей конструктора LEGO.

Каждый такой болид весит около 280 килограммов, способен развивать скорость до 25 км/ч и полностью повторяет фирменную раскраску соответствующей команды "Формулы-1".

Необычный заезд стал одним из самых ярких событий в преддверии Гран-при Великобритании. Победу в нем одержал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.