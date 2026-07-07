С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается онлайн прием в детские сады.

Как передает Day.Az, по данным пресс-службы Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, с 7 июля в 11:00 родители смогут создавать электронные очереди в учреждения, находящиеся в подчинении региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республики.

В Баку электронная очередь в детские сады будет открыта 9 июля 2026 года в 11:00.

Время активации очередей:

Для детей 2021 и 2022 годов рождения - в 11:00.

Для детей 2023, 2024 и 2025 годов рождения - в 15:00.

Отмечается, что в этом году прием впервые будет проводиться через платформу myGov. Родители или законные представители в указанные даты смогут войти в кабинет myGov, выбрать в разделе "Услуги" сервис Министерства науки и образования "Прием в дошкольные образовательные учреждения" и подать электронную заявку.