Макрон поддержал Мбаппе после скандала

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе, который ранее подвергся расистским нападкам со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

Как передает Day.Az, об этом Макрон напомнил в соцсети X.

По словам политика, в ответ на оскорбления футболист показал достоинство, уважение и братство.

"Еще один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю всю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство", - подчеркнул Макрон.

Ранее Амарилья назвала Мбаппе "уродливым камерунцем, который прикидывается французом". Также она заявила, что парагвайские футболисты должны были дать ему пощечину после матча 1/8 финала с французами.

В свою очередь, Федерация футбола Франции пожаловалась в прокуратуру на расистское оскорбление форварда. Также FFF выразила готовность бороться с расизмом.

Сборная Франции обыграла парагвайцев в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол в игре с пенальти забил Мбаппе.