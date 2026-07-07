В Анкаре стартует 36-й саммит НАТО

36-й саммит НАТО, проходящий в Анкаре, сегодня начинается с Форума оборонной промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на форуме с вступительной речью выступит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, после чего к участникам обратятся вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр национальной обороны Яшар Гюлер.

В программу дня входят встречи министров иностранных дел и обороны, а также официальный ужин для лидеров. Во второй день саммита состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств.

В рамках саммита ожидается, что Президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет двусторонние встречи с рядом лидеров, прежде всего с Президентом США Дональдом Трампом. Сообщается, что на встрече Эрдогана и Трампа будут обсуждаться возможное возвращение Турции в программу F-35, продажа двигателей F110 для проекта KAAN, а также ситуация в Сирии и Газе.