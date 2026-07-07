Нью-Йорк затопило

Накрывшие Нью-Йорк сильные дожди подтопили ряд районов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Особенно сильно пострадали Бруклин и Куинс. Сотни рейсов задерживаются или отменяются в аэропортах Нью-Йорка из-за погоды.

Представляем вашему вниманию данное видео: