https://news.day.az/world/1846408.html Нью-Йорк затопило - ВИДЕО Накрывшие Нью-Йорк сильные дожди подтопили ряд районов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Особенно сильно пострадали Бруклин и Куинс. Сотни рейсов задерживаются или отменяются в аэропортах Нью-Йорка из-за погоды. Представляем вашему вниманию данное видео:
Нью-Йорк затопило - ВИДЕО
Накрывшие Нью-Йорк сильные дожди подтопили ряд районов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Особенно сильно пострадали Бруклин и Куинс. Сотни рейсов задерживаются или отменяются в аэропортах Нью-Йорка из-за погоды.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре