Смертельное ДТП в Гусаре, грузовик вылетел с трассы

В Гусаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, проходящем вблизи поселка Самур Гусарского района.

По предварительной информации, грузовой автомобиль с государственными регистрационными знаками Дагестана потерял управление, съехал с трассы и опрокинулся на участке между магистральной дорогой и Самур-Абшеронским каналом.

В результате аварии 28-летний водитель, получивший тяжелые травмы, скончался на месте происшествия.

Перевозимые грузовиком баклажаны высыпались на обочину дороги и в Самур-Абшеронский канал.

По факту проводится расследование.