ЧМ-2026: Бельгия разгромила США и вышла на Испанию

Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, разгромив США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча в Сиэтле началась для американцев крайне неудачно. Уже на 9-й минуте Шарль де Кетеларе вывел бельгийцев вперед, воспользовавшись свободной зоной в штрафной.

США ответили на 31-й минуте: Малик Тиллман сравнял счет ударом со штрафного, однако равновесие продержалось всего две минуты. Де Кетеларе снова оказался в центре атаки и оформил дубль - 2:1.

После перерыва бельгийцы действовали хладнокровнее и наказали соперника за ошибки. На 57-й минуте Ханс Ванакен сделал счет 3:1, а уже в компенсированное время Ромелу Лукаку, вышедший на замену, поставил точку в матче.

Победа вывела Бельгию в четвертьфинал, где ее ждет сборная Испании. Для США домашний чемпионат мира завершился в 1/8 финала.