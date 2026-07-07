Нефть растет в цене

В ходе торгов на межконтинентальной бирже "ICE London" стоимость августовского фьючерсного контракта на экспорт нефти марки "Brent" выросла на 0,74% и составила 72,52 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, на товарной бирже Нью-Йорка "NYMEX" цена одного барреля нефти марки "WTI" с поставкой в августе 2026 года также увеличилась на 0,66% и составила 69 долларов США.